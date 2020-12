Kreis Altenkirchen

Der Kreis wird auch in den kommenden beiden Jahren Projekte zur Armutsbekämpfung der Neuen Arbeit Altenkirchen und des Caritasverbandes Betzdorf unterstützen. Dies beschloss das Kreisausschuss einstimmig in seiner Sitzung am frühen Montagabend. Die Kosten belaufen sich dabei auf jährlich rund 99.000 Euro.