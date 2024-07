Plus Eichelhardt

Geldautomatensprengung in Volksbank-Filiale hinterlässt großen Schaden: Eichelhardt in Schockstarre

i Der ganze Ort steht nach der Automatensprengung am Dienstagmorgen unter Schock. Die Bankfiliale ist dieses Mal stark in Mitleidenschaft gezogen worden, zuletzt war die Zweigstelle im November 2020 Ziel von Automatensprengern. Foto: Markus Kratzer

Mitten in der Nacht schreckt eine Explosion die Dorfbewohner um 2.17 Uhr in Eichelhardt auf. Sofort eilen Anwohner in die Gartenstraße zur Filiale der Volksbank Hamm. „Viele Leute waren da, aber man kann da auch nicht dran, wenn da sowas passiert. Das Fluchtfahrzeug ist in hoher Geschwindigkeit an uns vorbeigerast Richtung Altenkirchen“, berichtet Ortsbürgermeister Rainer Zeuner im Gespräch mit unserer Zeitung.