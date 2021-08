Geld im Leader-Topf für die Region Westerwald-Sieg: Lokale Aktionsgruppe ruft zu Bewerbung auf

Wie der Leader-Regionalmanager Lukas Dörrie mitteilt, hat die Lokale Aktionsgruppe Westerwald-Sieg weitere 228.140 Euro für Projekte öffentlicher, privater und gemeinnütziger Träger bereitgestellt. Bis Dienstag, 26. Oktober, können hierfür laut einer Pressemitteilung Anträge eingereicht werden.

Die Fördermittel stammen aus dem europäischen Maßnahmenprogramm Leader, das eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums voranbringen soll. Zielführend sind dafür besonders Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Recycling, Lebensmittelverarbeitung, aber auch Kultur. In den vergangenen Jahren sind über das Leader-Programm bereits über 3,5 Millionen Euro in die Region geflossen.

Mit den Geldern wurden unter anderem ein Hofladen in Derschen, eine genossenschaftliche Brauerei in Hamm und verschiedene Vorhaben von Kommunen gefördert. So entsteht zur Zeit eine Boulebahn in Ersfeld, in Weitefeld ein öffentlicher Platz mit Draußen-Sportgeräten, die Ortsgemeinde Berod möchte im Dorf-Backes wieder häufiger gemeinsam Brot backen.

Erwähnenswert sind zahlreiche kleine ehrenamtliche Projekte, von denen dieses Jahr bereits 13 Vorhaben mit insgesamt 20.000 Euro gefördert werden konnten. So konnte zum Beispiel der Förderverein der Kindertagesstätte „Knolle Bolle“ in Neitersen eine neue Taschenbücherei anschaffen, die nun als Inspiration für Theateraufführungen und Kochveranstaltungen genutzt wird. Die Herzsportgruppe Wissen konnte ihre veraltete Bürotechnik erneuern, sodass die regelmäßige sportliche Betätigung der 40 aktiven Mitglieder auch administrativ weiter betreut werden kann.

Informationen zur Förderung erteilt bis zum 19. Oktober Leader-Regionalmanager Lukas Dörrie bei der Kreisverwaltung: E-Mail an doerrie@neulandplus.de, Telefon 02681/812.182.