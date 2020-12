Betzdorf

Es ist schon ein verrückter Gedanke, der uns daran erinnert, wie kurz unser Leben doch im Vergleich zum Universum ist: Nur alle 6700 Jahre ist der Komet Neowise (C/2020 F3) von der Erde aus zu sehen. Obwohl er mit rund 77 Kilometern pro Sekunde unterwegs ist, braucht er diese lange Zeit, um einmal die Sonne zu umkreisen. Entdeckt wurde Neowise erst am 27. März dieses Jahres – jetzt ist er der Star am Nachthimmel. Der Schweifstern kommt der Erde am 23. Juli mit rund 103 Millionen Kilometern am nächsten, und auch im AK-Land schauen die Menschen um Mitternacht hinauf zum Sternbild Großer Wagen, unter dem Neowise jetzt bei klarer Sicht mit bloßem Auge zu sehen ist.