Geld aus Mainz: Land fördert Schulen im Kreis Altenkirchen mit mehr als 1 Million Euro

Kreis Altenkirchen

60 neue Schulbauprojekte hat das Land Rheinland-Pfalz in sein Schulbauprogramm aufgenommen. Insgesamt fließen nach Angaben von Bildungsministerin Stefanie Hubig auch in diesem Jahr landesweit mehr als 60 Millionen Euro in verschiedene Baumaßnahmen. Die Förderungen für Schulen im Kreis Altenkirchen belaufen sich dabei auf mehr als eine Million Euro. „Mit dem Landesschulbauprogramm unterstützen wir die Schulträger ganz wesentlich bei der baulichen Weiterentwicklung unserer Schulen“, sagte Hubig in Mainz. Fördermittel fließen demnach beispielsweise in Neubaumaßnahmen, Umbauten, Erweiterungen oder werden für den Brandschutz oder den Ausbau der Barrierefreiheit genutzt. Mit den 60 neuen Projekten, die das Bildungsministerium in diesem Jahr in das Programm aufnimmt. werden laut Ministerium derzeit landesweit 460 Bauvorhaben gefördert. „Schulgebäude gehören in der Regel den Kommunen, die für deren Bau und Instandhaltung auch zuständig sind. Gute Bildungspolitik ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deshalb unterstützt das Land Rheinland-Pfalz die Städte und Gemeinden dabei, nötige Investitionen an ihren Schulen zu stemmen. Davon profitiert dann ganz unmittelbar die gesamte Schulgemeinschaft“, so die Ministerin.