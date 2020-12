Kirchen

Schon Molière, der große französische Dramatiker hob die Bedeutung guten Essens vor fast 400 Jahren hervor: „Wenn ich gut gegessen habe, ist meine Seele stark und unerschütterlich.“ Ein gutes Motto für das neue Kochbuch des gemeindepsychiatrischen Zentrums Gelbe Villa in Kirchen. Nicht umsonst hat unser Kochbuch den Titel „Leib und Seele … und was sie zusammenhält“, sagt Fachteamleiterin Christine Haubrich bei der Vorstellung des Buches im Garten der sogenannten „weißen Villa“, einer Wohngemeinschaft der Einrichtung in der Sandstraße. Denn der Alltag in der Gelben Villa hat auch dieses Ziel vor Augen: „Ein harmonisches Gleichgewicht von Körper und Seele (Geist) zu erlangen“, verdeutlicht Haubrich in ihrer Begrüßung.