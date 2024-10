Plus Gebhardshain

Gegen Raserei in Gebhardshain: Tempo 30 in allen Straßen?

i Am Altenheim in Gebhardshain gilt Tempo 30. Im Ortsgemeinderat wurde nun darüber diskutiert, ob man nicht alle Seitenstraßen im Ort als Tempo-30-Zonen ausweiten soll. Foto: Thomas Leurs

Tempo-30-Zonen in allen Gemeindestraßen: Dieser Punkt sorgte in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung in Gebhardshain für Gesprächsstoff. Nicht nur die mögliche Umsetzung war Thema, sondern auch, ob die Tempo-30-Schilder überhaupt etwas bringen.