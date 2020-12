Kreis Altenkirchen

„Altersarmut ist in Deutschland und auch im Kreis Altenkirchen ein wachsendes Problem.“ Zu dieser Einschätzung kommt Bernd Becker, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Kreisverband Altenkirchen. Die Zahlen aus dem aktuellen Rentenreport des DGB bestätigten auf drastische Weise die in vielen Veranstaltungen – gemeinsam mit Sozialverbänden – geäußerten Befürchtungen, heißt es in einer Pressemitteilung.