Niederfischbach

Dass die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der Nazidiktatur in Deutschland nie vergessen werden und damit sich Ähnliches nicht wiederholt: Dafür setzt sich in Niederfischbach der Hobbyhistoriker Herbert Dietershagen ein. Eigentlich ist er eher dafür bekannt, dass er sich mit der Bergbaugeschichte unserer Region bestens auskennt. Doch zugleich sagt er: „Unsere Heimatgeschichte, das ist nicht nur Hauberg und Bergbau – das sind auch diese traurigen Kapitel der Vergangenheit. Das darf keiner vergessen!“ Diesmal haben der 69-Jährige und sein alter Freund, der in Niederfischbach gebürtige Andreas Leitner (61) aus Krün in Oberbayern, am „Höhenkreuz“ im Wald über dem Dorf eine Gedenkstätte für fünf dort in den letzten Weltkriegstagen gefallene Soldaten eingerichtet.