Nachdem in einer kleinen Hühnerhaltung in der Verbandsgemeinde Puderbach im Kreis Neuwied die Geflügelpest nachgewiesen wurde, hat dies auch Auswirkungen auf den südlichen Teil des AK-Lands: In einem Radius von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb hat der Kreis per Allgemeinverfügung, die am heutigen Mittwoch in Kraft tritt, eine Aufstallpflicht und Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügelbetriebe angeordnet.