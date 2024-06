Plus Wissen Geflüchtete Ukrainerin berichtet vom Kriegsausbruch: „Das Leben bereitet einen nicht auf solche Dinge vor“ Von Thomas Leurs i Marina Lahutina musste wegen des großen Invasionskrieges aus der Ukraine fliehen. Seitdem lebt sie in Wissen. Foto: Thomas Leurs Marina Lahutina ist dankbar, dass sie in Deutschland eine Zuflucht gefunden hat. Hinter ihr liegen Jahre der Unsicherheit, Jahre, in denen sie Leid und Krieg erlebt hat. Denn Marina Lahutina kommt aus der Ukraine, wo sie schon 2014 nach der ersten russischen Invasion zur Vertriebenen wurde. Doch es blieb nicht bei diesem einen Schicksalsschlag. Lesezeit: 7 Minuten

Die Ukrainerin Marina Lahutina kam im Mai 2022 nach Deutschland. Die Bomben und der Krieg in ihrer Heimat zwangen sie dazu. Doch dieser Krieg begann für sie persönlich bereits vor mehr als zehn Jahren. In ihrer Heimatstadt Luhansk. Einer Großstadt mit mehr als 400.000 Einwohnern im Osten des Landes in ...