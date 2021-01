Gefiederte Bewohner: Bunte Vielfalt im (oft) trüben Winter

Kreis Altenkirchen

Kurz – und leider auch oft trüb – sind bei uns die Tage in der Winterzeit. Doch wer im Winter aufmerksam draußen unterwegs ist, wird schnell bemerken, dass es auch in der dunklen Jahreszeit farbige Momente in Form von gefiederten Bewohnern im bunten Federkleid gibt. Nachfolgend eine kleine Auswahl verschiedener, prächtig gefärbter Vogelarten. Es handelt sich um ganz verschiedene Arten aus den unterschiedlichsten Vogelfamilien. Manche sind klein, andere recht groß. Manche leben in unseren Siedlungen, andere in der Feldflur, im Wald oder an Gewässern. Ein Merkmal verbindet sie jedoch alle: das prächtig gefärbte Federkleid.