Kirchen

Anfangs waren die Anwohner am Kirchener Baumschulweg durchaus froh, dass „ihre“ Kreisstraße (K 97) im Jahr 2009 ausgebaut worden ist. Doch seitdem nutzen mehr und mehr Autofahrer die Straße, um sie als vermeintliche „Abkürzung“ über Katzenbach in Richtung Siegen zu nutzen – statt die B 62. Zugleich sorgt eine ausgebaute Straße stets für schnelleres Fahren. Die Anwohner sehen sich mehr und mehr gefährdet und möchten, dass zwischen der Einmündung des Baumschulwegs auf die Hauptstraße und der Firma Hilger so schnell wie möglich Tempo 30 eingeführt wird.