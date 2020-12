Westerwald/Betzdorf

Der Mann macht was her: dichter Bart, buschige Augenbrauen, stattliche Größe. „Mit Klaus Groß verliert das Evangelische Dekanat Westerwald einen echten Charakterkopf. Einen, der in Kirchengemeinden wie Neuhäusel, Montabaur oder Wirges seinen Dienst getan hat. Und der selten ein Blatt vor den Mund nimmt“, heißt es in einer Mitteilung.