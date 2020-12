Gebhardshain: Werbegemeinschaft unterstützt den Nikolaus

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Gebhardshain unterstützen den Nikolaus in der örtlichen Kindertagesstätte St. Maria Magdalena.

Leider kann der Nikolaus in diesem Jahr nicht wie gewohnt die Kinder beim traditionellen Gebhardshainer Hüttenzauber mit einer kleinen Überraschung erfreuen. Um zumindest den Kleinsten im Ort eine Freude zu machen, hat die Werbegemeinschaft dem Heiligen Mann für den Kindergarten ein paar Geschenktüten mitgegeben. Der Vorstand hofft, dass der Nikolaus im nächsten Jahr die Kinder wieder wie gewohnt bescheren kann und weist zugleich darauf hin, dass in dieser Adventszeit nicht alles ausfallen muss. Noch bis zum 24. Dezember können Kunden fleißig Stempelpunkte bei ihrem Einkauf in Gebhardshain sammeln und sich damit die Chance auf tolle Gewinne sichern.