Gebhardshain

Circa 4170 Paar Schuhe, so lautet das Ergebnis der Sammelaktion der Kolpingsfamilien des Bezirks Sieg. Dieses Ergebnis stellte der Vorstand vor Kurzem während eines Pressegesprächs in Gebhardshain vor. Die Kolpingsfamilien Betzdorf, Bruche, Brachbach, Gebhardshain, Grünebach und Niederschelderhütte-Birken hatten sich Ende vergangenen Jahres erneut an der bundesweiten Aktion des Kolpingwerks unter dem Motto: „Mein Schuh tut gut“ beteiligt.