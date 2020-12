Gebhardshain

Die Pflegevermittlung Senioba hat in Gebhardshain ein Regionalbüro für die Gebiete Westerwald und Siegen eröffnet. In der neu eingerichteten Agentur in der Bahnhofstraße 22 steht Standortleiterin Anja Boger nach einer Pressemitteilung der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Betzdorf montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr für unverbindliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Bürgermeister Jürgen Giehl und Wirtschaftsförderer Michael Becher gratulierten zur Neueröffnung.