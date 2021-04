Gastspiele im SIegerland: Virtueller Hut rockt in den Mai

Mit gleich vier hochkarätigen Acts rockt sich der Virtuelle Hut in Gastspielen in der Gemeinde Wenden (Industriebrache Rothemühle) in und durch den Mai: Am Samstag, 24. April, ab 20.15 Uhr steht laut Veranstaltern die Premiere der Siegerländer Hardrocker von Harakiri, die schon seit mittlerweile mehr als 20 Jahren „die“ Adresse für guten, handgemachten Rock sind, wenn es um fulminanten Hard- und Classic-Rock geht, beim Virtuellen Hut an. Auf die Bühne kommen bei Harakiri nur die besten aller besten Rock-Klassiker von AC/CD, Led Zeppelin oder Whitesnake, dazu darf auch harter Rock der Extraklasse wie von den Foo Fighters oder Muse nicht fehlen, und zum Verschnaufen zwischendurch werden sie das virtuelle Publikum mit Akustik-Rocknummern von Pink oder Ed Sheeran zum Zurücklehnen und Genießen verwöhnen. Aber spätestens, wenn sie dann ZZ Tops „La Grange“ auspacken, ist Boogie-Time angesagt – rundum: Das volle Verwöhnprogramm für alle Rockbegeisterten – und mit dem kompletten Harakiri-Line-up wird es im Stream mächtig was auf Augen und Ohren geben.