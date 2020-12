Gasthof Koch in Daaden: Auf dem Weg in den Sternenhimmel

Daaden

Das weit über das Daadener Land bekannte Hotel-Gasthof Koch in Daaden ist in einer kleinen Feierstunde höher klassifiziert worden. Nun ist das Haus ein Drei-Sterne-Superior-Betrieb. Urkunde und Tafel überreicht Lothar Weinand, Vizepräsident des Dehoga Rheinland-Pfalz an Inhaberin Katharina Wagner. Zu den ersten Gratulanten gehört Stadtbürgermeister Walter Strunk. „Wir sind stolz auf dieses Haus, das weit über den Westerwald bekannt ist“, sagt Strunk. Der Stadtbürgermeister berichtet von sehr guter Zusammenarbeit mit der Stadt. Für die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gratuliert Erste Beigeordnete Anneliese Heß. Sie schwärmt vom Fachwerkensemble in der Nachbarschaft der bekannten Barockkirche. Das Hotel-Gasthof Koch gebe es seit 125 Jahren. Da sei viel Weitsicht notwendig, so lange so erfolgreich zu sein, gratuliert Heß. Die Beigeordnete zieht den historischen Vergleich zum BGB (Bundesgesetzbuch), das um 1900 in Kraft trat und ähnlich alt ist.