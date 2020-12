Kreis Altenkirchen

Weniger, aber dafür bessere Kliniken im Westerwald – Kernpunkt eines medizinischen Konzepts, das die Westerwälder FDP jüngst vorgestellt hat. Die SPD im Kreis hat bereits Kritik an dem Konzept geübt. Auch der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (Windhagen) steht dem FDP-Vorstoß ablehnend gegenüber. In einem Gastbeitrag für unsere Zeitung macht er sich für einen „Masterplan Gesundheit“ stark, der die ambulante und stationäre Versorgung in der Region miteinander verzahnt. Der Beitrag im Wortlaut.