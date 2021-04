Altenkirchen

Gaffer filmen Rettungseinsatz in Altenkirchen: Polizei kassiert Handys ein

Gegen Gaffer, die am Donnerstagnachmittag in Altenkirchen einen Rettungseinsatz gefilmt haben, läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren. Nach Angaben der Polizei Altenkirchen kam es gegen 14.30 Uhr in der Nähe des Gesundheitsamtes in der Kreisstadt zu einem medizinischen Notfall. Damit der Rettungshubschrauber aus Siegen landen konnte, sperrten die Beamten die Landefläche für den öffentlichen Verkehr.