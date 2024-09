Plus Grünebach Fußprozession mit neuer Heiligenstatue: Grünebacher Arbeitsgruppe im Antonius-Fieber Von Joachim Weger i Rund um die neue Antonius-Statue versammelte sich jetzt die Projektgruppe in Grünebach. Am Freitag, 20. September, soll die Statue feierlich zur Mariengrotte getragen und dort platziert werden. Foto: Joachim Weger Seit gut drei Jahren gibt’s in Grünebach eine kleine Arbeitsgruppe mit der Zielsetzung, die örtliche Marien-Grotte samt Antoniuswinkel baulich zu sanieren und zu pflegen. Nachdem der größte Teil der Arbeit erledigt ist, steht nun mit dem Antoniusprojekt der krönende Abschluss der Gesamtmaßnahme bevor. Lesezeit: 1 Minute

Am Freitag, 20. September, beginnt um 16 Uhr an der Bürgerstube eine Fußprozession zur Marien-Grotte. Dort soll dann eine neue Antonius-Statue platziert werden. „Wir sind froh und dankbar für alle Hilfen“, appelliert die etwa zehnköpfige Projektgruppe, die sich vor Kurzem in der Bürgerstube zur abschließenden Teambesprechung traf. Mitten auf dem ...