Fußgängerbrücke in Betzdorf: Ab Freitag ist der Weg frei zwischen Wilhelmstraße und Busbahnhof

Am Freitag, 24. Juli, wird die Fußgängerbrücke in Betzdorf, welche die Wilhelmstraße mit dem Busbahnhof verbindet, für die Öffentlichkeit frei gegeben.

Die finale Abnahme wird am Donnerstag, 23. Juli, stattfinden, sodass am kommenden Tag einer Überquerung nichts mehr im Weg stehen kann. Die Bauzeit hatte sich etwas hinausgezögert, da die empfindlichen Materialien zur Brückensanierung nur bei bestimmten Witterungen und thermischen Voraussetzungen verarbeitet werden konnten. „Es fällt mir ein großer Stein vom Herzen, dass die Brücke nun wieder geöffnet ist. Man hat deutlich gemerkt, wie sehr den Menschen diese Verbindung in Betzdorf gefehlt hat“, so Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer.