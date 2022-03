Burbach

Funkenflug, Sachschaden, fehlender Führerschein: Wilde Autofahrt in Burbach endet an einer Treppe

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Burbach gekommen. Die hinzugerufene Polizei stellte vor Ort fest, dass ein 21-jähriger Fahrer mit seinem VW nach rechts von der Straße abgekommen war und halb schwebend mit dem Fahrzeug auf einem Geländer hing. An dieser Stelle befindet sich ein Treppenabgang zu den dort verlaufenden Bahngleisen.