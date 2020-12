Kreis Altenkirchen

In terminlosen Zeiten haben wir Zeitungsleute auch mal die Gelegenheit, über den Rand des Kalenders hinauszuschauen. Warum nicht in die eigene, gedruckte Vergangenheit? Wie gut, dass es Leser gibt, die uns ab und an ein solches Fenster öffnen, weil sie beim Aufräumen auf dem Dachboden ein altes Exemplar der Rhein-Zeitung gefunden haben.