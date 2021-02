„Gemeinsam sind wir stark“ ist einer der Leitgedanken der Kindertagesstätte „Die Phantastischen Vier“ in Fürthen. Gerade in dieser Zeit brauche es diesen Gedanken mehr als je zuvor. Das teilt die Kita in einer Pressemitteilung mit. Die Kita ist im Regelbetrieb geöffnet. Die Eltern wurden aber vonseiten der Landesregierung gebeten, ihre Kinder, wenn die Möglichkeit einer Betreuung zu Hause besteht, nicht in die Einrichtung zu schicken.