Fürthen: Hunde beweisen bei Europa-Cup Gehorsam

Fürthen

Disziplinierten und anspruchsvollen Hundesport erlebten am Wochenende die Teilnehmer und Besucher des European Open Obedience Raiffeisen-Cup auf der Rasensportanlage in Fürthen. Obedience ist die hohe Schule des Hundegehorsams, wobei der Hund kontrolliertes Verhalten auf Zeichen seines Führers zeigt. 75 der im Vorfeld mehr als 200 angemeldeten Teilnehmer reisten mit ihren Hunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich den Niederlanden und Belgien an – auf Einladung der Ortsgruppe Opperzau im Verein für Deutsche Schäferhunde. Aufgrund der Corona- Pandemie verzichteten allerdings viele Hundesportler, die etwa aus Litauen und Polen in den Westerwald kommen wollten, auf die Anreise. Sie hätten im Vorfeld des Treffens eine zweiwöchige Quarantäne in Kauf nehmen müssen.