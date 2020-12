Betzdorf

Vor knapp einer Woche wurde für einen größeren Leserkreis öffentlich, dass Bernd Brato (61), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Blutkrebs hat. Eine Stammzellspende wird nun dringend benötigt. In sozialen Medien wurde der Aufruf sich typisieren zu lassen, um in die Spenderdatei aufgenommen zu werden, zehntausendfach geteilt. Aber nur Teilen hilft nicht, merkte die eine oder andere Person in den sozialen Netzwerken an. Aus dem Teilen müsste viel mehr auch ein registrierter Spender werden.