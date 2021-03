Für besonderen Einsatz während der Pandemie: Corona-Bonus für Krankenhausmitarbeiter im AK-Land?

Die Corona-Krise hat in den vergangenen Monaten vielen Beschäftigten einiges abverlangt. Vor allem den Mitarbeitern in Krankenhäusern setzte die Pandemie ordentlich zu, die – zusätzlich zum Klinikalltag – an vorderster Front gegen das Virus kämpften und sich dabei tagtäglich dem Risiko aussetzten, sich selbst mit Corona anzustecken. Für diesen besonderen Einsatz sollen Krankenhausmitarbeiter vom Bund eine finanzielle Prämie erhalten. Eigentlich. Doch im Falle der DRK-Krankenhäuser Altenkirchen-Hachenburg und Kirchen ist es bislang zu keiner Auszahlung gekommen. Schaut das Klinikpersonal im AK-Land also in die Röhre?