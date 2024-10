Plus Kirchen

Für 126.000 Euro: Straße „Auf der Hub“ soll saniert werden

i Der städtische Wirtschaftsweg „Auf der Hub“ hat schon wahrlich bessere Tage gesehen. Auch dem Stadtrat Kirchen ist klar, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Jetzt soll die Straße auf einer Länge von 1200 Metern saniert werden. Foto: Thomas Leurs

Es dürfte wenige Straßen in der Stadt Kirchen geben, die in so einem schlechten Zustand sind, wie die Straße „Auf der Hub“. Von der Stadt im Nordwesten verläuft sie mehr als einen Kilometer bis zum Schützenhaus in Freusburg. Für derzeit geschätzte 126.000 Euro soll der städtische Wirtschaftsweg nun saniert werden, wie der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.