Kreis Altenkirchen

Fünf Personen aktuell mit Delta-Variante infiziert: Inzidenz im Kreis Altenkirchen nun bei 3,9

Zwei Neuinfektionen am Freitag haben die Zahl der Corona-Fälle im Kreis seit Ausbruch der Pandemie auf 4928 anwachsen lassen. Laut Kreisverwaltung liegt die Zahl der aktuell positiv auf das Virus getesteten bei 48, als genesen gelten 4779 Menschen. Bei beiden Werten wurden gegenüber Mittwoch Korrekturen vorgenommen, da sich ein Zahlendreher eingeschlichen hatte. Weiterhin sind unter den aktuell Infizierten fünf Fälle der zuerst in Indien festgestellten Delta-Variante nachgewiesen. Derzeit wird keiner der aktuell Infizierten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt laut Landesuntersuchungsamt Koblenz am Freitag wieder leicht an – von 3,1 auf 3,9. Im Impfzentrum Wissen fanden am Donnerstag 602 Impfungen statt (307 Erst- und 295 Zweitimpfungen), am Freitag waren es 544 Impfungen (352 Erst- und 192 Zweitimpfungen).