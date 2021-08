Fünf neue Infektionen im AK-Land: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis klettert auf 21,0

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts (LUA) in Koblenz stieg der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, von 19,4 auf 21,0 – die höchste Inzidenz seit dem 14. Juni, als der Kreis bei 22,5 lag.

Insgesamt meldet das LUA am Mittwoch fünf laborbestätigte Neuinfektionen an Sieg und Wied, womit die Zahl aller Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 4993 anwuchs. Aktuell sind demnach 46 Personen im Kreis an Covid-19 erkrankt. 4846 Menschen gelten als geheilt, 101 Frauen und Männer sind an oder mit dem Virus gestorben.

Betrachtet man die Inzidenz im AK-Land nach Altersgruppen, so stellt man fest, dass der Wert bei den Personen unter 20 Jahren mit 41,8 am höchsten ist. In der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen beträgt die Inzidenz aktuell 25,6 während sie bei den Menschen die 60 Jahre und älter sind bei 0,0 liegt.