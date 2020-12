Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 17:02 Uhr

Kreis Altenkirchen

Fünf neue Corona-Fälle im AK-Land – Kita in Fluterschen ist vorerst geschlossen

Auch am Dienstag meldet das Kreisgesundheitsamt, dass wieder eine Schule von Corona-Infektionen betroffen ist: An der Berufsbildenden Schule (BBS) Wissen wurde ein weiterer Schüler positiv getestet. Zudem gibt es einen positiven Fall in der Kindertagesstätte Fluterschen, die vorerst geschlossen ist. Das Gesundheitsamt führt Nachverfolgungen und erforderliche Tests durch.