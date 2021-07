Fünf neue Corona-Fälle im AK-Land am Dienstag – Inzidenz mit 28,7 weiter niedrig

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 18:15 Uhr

Trotz eines leichten Anstiegs bleibt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Altenkirchen auf erfreulich niedrigem Niveau. Nach Auskunft der Kreisverwaltung liegt im AK-Land der Wert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der zurückliegenden Woche je 100.000 Einwohner abbildet, nach Berechnungen des Landesuntersuchungsamtes bei 28,7. Am Montag betrug die Inzidenz an Sieg und Wied 24,8.

Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis Altenkirchen mit Stand von Dienstagnachmittag 4862 laborbestätigte Infektionen, das sind fünf mehr als am Vortag. 73 Personen sind aktuell positiv auf das Virus getestet, vier von ihnen sind in stationärer Behandlung. Als genesen gelten 4689 Menschen, 100 Frauen und Männer aus dem Kreis sind an oder mit Covid-19 gestorben. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Dienstag 493 Impfungen statt, 361 Personen erhielten dabei ihre erste, 132 ihre zweite Dosis.

Und so verteilen sich die 4862 Infektionen seit März 2020 auf die Verbandsgemeinden im Kreis:

AK-Flammersfeld: 1431 (+0)

Betzdorf-Gebhardshain: 992 (+2)

Kirchen: 710 (+2)

Wissen: 628 (+0)

Daaden-Herdorf: 552 (+0)

Hamm: 549 (+1)

Abwarten bis Fronleichnam

Frühestens am Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam), werden weitere Lockerungen im AK-Land greifen. Hintergrund: Mit Inkrafttreten der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung im Land fallen weitere Beschränkungen weg (siehe auch nebenstehenden Artikel „Rheinland-Pfalz lockert weiter“).

In diesem Zusammenhang weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass nach Unterschreiten der 50er-Marke im AK-Land an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen Lockerungen, die an diesen Wert geknüpft sind, erst am übernächsten Tag greifen können – konkret also am Donnerstag. Das Bergbaumuseum des Kreises in Herdorf-Sassenroth soll am Dienstag, 8. Juni, im Rahmen der geltenden Hygienevorschriften wieder öffnen.