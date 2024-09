Plus Brachbach

Frust über Dauerbaustelle in Brachbach: Bahn arbeitet noch jahrelang am Haltepunkt

i Die Fertigstellung des Bahnhaltepunktes Brachbach verzögert sich weiter. Das sorgt für wenig Begeisterung bei (von links) Manfred Nebeling (Beigeordneter Mudersbach), Ortsbürgermeister Steffen Kappes (Brachbach), Ortsbürgermeister Christian Peter (Mudersbach) und Bürgermeister Andreas Hundhausen. Foto: Klaus Hinkel

Gefühlt unendlich dauern die Bauarbeiten am Bahnhaltepunkt Brachbach bereits an und dürften so bald auch nicht beendet sein, wie die VG-Verwaltung Kirchen nun in einer Pressemitteilung berichtet. Anfang August ploppte im Rathaus eine E-Mail vom Geschäftsbereich Personenbahnhöfe der Deutschen Bahn auf, in der die Arbeiten für die Rampe zum Mittelbahnsteig baubetrieblich für die Jahre 2027 und 2028 neu angemeldet wurden.