Bruche

„Macht hoch die Tür“ spielt Organist Franz-Josef Faßbender auf der Orgel. Was würde man doch gerne mitsingen. Doch das ist verboten, um einer möglichen Ansteckungsgefahr vorzubeugen. „Summen Sie hinter der Maske mit“, rät Ulrike Ferdinand. Die Pastoralreferentin gestaltete gestern Morgen eine Frühschicht im Advent in der katholischen Pfarrkirche Maria Königin in Bruche. Eingeladen hatte die katholische Frauengemeinschaft.