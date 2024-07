Plus Westerwald Fröhliches Hämmern im Westerwald: Grünspechte haben's jetzt leichter Von Manfred Höfer i Prächtig gefärbt ist das Grünspechtmännchen und damit unverkennbar. Foto: Manfred Höfer Einige hierzulande lebende Vogelarten können es an Farbenpracht durchaus mit den meist sehr bunten Vögeln der Tropen aufnehmen. Bestes Beispiel ist der Eisvogel. Dieser lebt versteckt an Bächen und Flüssen und ist daher selten zu sehen. Wesentlich größer ist die Chance, einem Grünspecht zu begegnen. Lesezeit: 1 Minute

Mit seinem grünen Gefieder und der schwarz-roten Kopffärbung gehört er zu den am buntesten gefärbten Vogelarten unserer Heimat. Mit einer Körperlänge von 35 Zentimetern ist der Grünspecht eine stattliche Erscheinung. Stimme erinnert an Lachen Er bevorzugt halb offene Lebensräume wie Waldränder oder Streuobstwiesen und auch in großen Gärten am Dorfrand oder in ...