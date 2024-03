Plus Betzdorf Frist für günstigen Glasfaserausbau läuft bis April: Wie es in Betzdorf vorangeht Von Thomas Leurs i Abdelsalam Elbakili ist in Betzdorf und Scheuerfeld unterwegs und berät Kunden zum Thema Glasfaser. Foto: Thomas Leurs Lesezeit: 3 Minuten Im Gespräch mit Abdelsalam Elbakili wird schnell klar. Er liebt seinen Job. Der Medienberater ist für die „Vertriebshelden“ tätig und geht in Betzdorf und Scheuerfeld von Haus und Haus, um für schnelleres Internet mit einem Glasfaseranschluss zu werben. Dabei stößt er immer wieder auf Zurückhaltung und falsche Ansichten.

„Jeder hat sein eigenes Gebiet“, sagt Abdelsalam Elbakili im Gespräch mit unserer Zeitung. Elbakili ist in den vergangenen Wochen in Betzdorf und Scheuerfeld unterwegs gewesen. Viele Anwohner würden auch schon Bescheid wissen. Dass Westconnect in Zusammenarbeit mit der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Betzdorf (REG) den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes vorantreiben will, ist ...