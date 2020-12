Friesenhagen

Der HBS-Markt in Friesenhagen befindet sich im Umbau; die Ortsgemeinde will Teile des Gebäudes als Bauhof nutzen. Beim Treffen des Ortsgemeinderats in der Mehrzweckhalle, die der Beigeordnete Michael Schüttler stellvertretend für den erkrankten Ortsbürgermeister Norbert Klaes führte, galt es, die Aufträge für Trockenbauarbeiten, Fenster und Türen zu vergeben. Der Rat beschloss den Auftrag für die Trockenbauarbeiten an die Firma Birkenbeul in Pracht zum Angebotspreis von rund 10.200 Euro zu vergeben. Der Auftrag für die Fenster und Türen geht an die Metallbau Schwarz GmbH in Freudenberg (12.340 Euro).