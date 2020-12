Friesenhagen

Die Wasserversorgung in der Gemeinde Friesenhagen mit ihren 70 Weilern und Gehöften im weitläufigen Wildenburger Land war jetzt ebenso Thema im Ortsgemeinderat wie der Tourismus. Bekanntlich geht es in der Verbandsgemeinde Kirchen bereits seit Jahren darum, den Fremdenverkehr aller Ortsgemeinden an die VG zu übertragen, damit von Kirchen aus ein professionelles Marketing für die Region erarbeitet werden kann. Dass sich auch Friesenhagen in den VG-weiten Touristik-Bund einklinkt, dafür sprachen sich zwölf Ratsmitglieder aus, bei einer Enthaltung.