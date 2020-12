Friesenhagen

Der Haushaltsplan 2021 steht in Friesenhagen überwiegend im Zeichen des Bauhofs. Der Haupt- und Finanzausschuss beriet am Mittwoch in der Mehrzweckhalle über den ersten Entwurf. Ortsbürgermeister Norbert Klaes wurde durch den Ersten Beigeordneten Michael Schüttler vertreten.