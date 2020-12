Friesenhagen

Funklöcher soll es in Friesenhagen bald nicht mehr geben. Bei der Ortsgemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle berichtete Tim Kraft, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kirchen, dass ein möglicher, bisher noch geheimer Standort für einen Funkmast mit der Telekom besichtigt wurde.