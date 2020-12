Friedewald

Eine Dorfmoderation ist an und für sich eine schöne Sache. Schließlich geht es darum, die Bürger bei der künftigen Entwicklung ihres Ortes zu beteiligen. Auch in Friedewald hatte das Projekt im März mit einer gut besuchten Auftaktveranstaltung vielversprechend begonnen. Dann aber kam Corona und wirbelte alles – wie so oft in diesen Monaten – gehörig durcheinander. Doch auch wenn derzeit keine Treffen stattfinden können, will man die Dorfmoderation in Friedewald mit pfiffigen Ideen fortsetzen, um das alte Schlossdorf zukunftsfit zu machen.