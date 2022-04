„Wenn die Welt zehntausend Tränen weint“, ein Lied, das das Publikum in der katholischen Pfarrkirche Maria Königin in Betzdorf-Bruche tief berührt. Der Jugendchor Soulteens trifft mit diesem Song die Stimmung in diesen Tagen. Die Neuauflage der „Nacht der Lichter“ am Freitagabend stand im Zeichen des Krieges in der Ukraine.