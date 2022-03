Die beiden Beiträge von zwei Ärztinnen aus dem DRK-Krankenhaus in Kirchen, die aus der Ukraine stammen, gingen den Teilnehmern der Kundgebung des Bündnisses „Freiheit für alle“ am Sonntagnachmittag besonders nahe. Liliia und ihre Schwester Lina Lakyza schildern in bewegenden Worten die Zustände in ihrem Heimatland. „Es ist nicht mehr so, wie es einmal war“, sagt Liliia Lakyza, „unsere Eltern sind die meiste Zeit im Keller.“