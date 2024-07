Plus Mauden

Freundschaft zwischen Israel und Deutschland: Mauden hilft Siedlung Zufim mit Drohne

i Aron Lederberg, Sicherheits-Chef in Zufim, zeigt zusammen mit einem Kameraden die beiden gespendeten Drohnen aus Mauden und den USA. Foto: Aron Lederberg

Schon lange gibt es freundschaftliche Bande zwischen der kleinen Ortsgemeinde Mauden und der Siedlung Zufim in Israel. Das Ehepaar Rosenkranz hat den Ort oft besucht. Auch nach dem Massaker am 7. Oktober. Dem Bürgermeister Zufims hat Manfred Rosenkranz bei der Abreise versprochen zu helfen, falls es notwendig ist. Und als das Ehepaar wieder in Deutschland war, kam prompt eine Anfrage an die beiden.