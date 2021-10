Rund 200 Menschen aller Altersgruppen wohnen und leben in der kleinen Nistertalgemeinde Helmeroth am nördlichen Rand der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Zwei von ihnen sind das Ehepaar Ingo Marko und Maike Kutschera. Während eines Gesprächs mit unserer Zeitung stellte der 57-Jährige die Vorteile des beschaulichen Wohnorts, in dem er und seine Frau seit März 2016 wohnen, vor.