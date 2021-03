Dr. Birgit Schulz leitet die Unfall- und Orthopädische Chirurgie im Diakonie-Klinikum Bethesda von nun an gemeinsam mit dem langjährigen Chefarzt Dr. Patrick Sweeney. Die Freudenberger Experten ergänzen sich und teilen sich die Aufgaben, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie in Südwestfalen. Ihr gemeinsames Ziel: Die Patienten nach den neuesten medizinischen Standards qualitativ hochwertig behandeln sowie junge Ärzte umfassend aus- und weiterbilden.