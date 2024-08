Plus Freusburg Freizeit im Giebelwald: Kinder sollen zur Natur und zur Ruhe finden Von Gaby Wertebach i Eine gute Mischung aus Naturerlebnis, Abenteuer und Entspannung wurde den Mädchen und Jungen im Freusburger Giebelwald von einem erfahrenen Team fünf Tage lang geboten. Foto: Gaby Wertebach Sie sind fast alle Wiederholungstäter, die Betreuer und Betreuerinnen der Waldfreizeit tief im Freusburger Giebelwald. Seit der ersten Stunde, im Jahr 1998 ist die Naturpädagogin Andrea Neureuter mit ganz viel Herzblut dabei. Sie hat die Freizeit vor 26 Jahren ins Leben gerufen. Lesezeit: 2 Minuten

Auch Jakob Hilberath, ehemaliges Waldfreizeitkind, lässt sich die Teilnahme nicht nehmen. 2019 bewies er eindrucksvoll, wie wichtig ihm diese Waldwoche ist. Damals stand der Maschinenbauer kurz vor dem Enden seines Studiums. Eine wichtige Prüfung fiel ausgerechnet in die Woche der Waldkinderfreizeit. Also rasierte sich Jakob kurzerhand mit Blick in den ...