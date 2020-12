Altenkirchen

Was sich da kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr auf der Bundesstraße 8 zwischen Weyerbusch und Birnbach tatsächlich abgespielt hat, dürfte wohl im Dunkeln bleiben. Denn außer einer jungen Frau aus der Kreisstadt, die sich durch einen Autofahrer aus dem Westerwaldkreis durch dessen Fahrweise genötigt fühlte und dem vermeintlichen Drängler gibt es keine Zeugen eines Vorfalles auf der B 8, der nun im Altenkirchener Amtsgericht verhandelt wurde. Richter Volker Kindler sah hier keine andere Möglichkeit, als nach dem Grundsatz „In dubio pro reo“, also „Im Zweifel für den Angeklagten“, den Prozess mit einem Freispruch zu beenden. Was war geschehen?